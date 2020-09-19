Бёзер: с нынешним составом «Ванкувер» может выиграть Кубок Стэнли в ближайшие пару лет

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер прокомментировал слухи о возможном обмене в другой клуб.
«Не думаю, что меня обменяют, но слухи будут появляться, и пресса будет их обсуждать. Мне нравится Ванкувер, нравится команда, партнёры, клуб, болельщики. Мне нравится быть игроком «Кэнакс». Считаю, нынешним составом мы сможем выиграть Кубок Стэнли в ближайшие пару лет. Твёрдо в это верю. Мне кажется, в это верит наш тренерский штаб, мои одноклубники. Хочу остаться в «Ванкувере".
У нас молодая команда, но мы вплотную подошли к финалу конференции. Для нас это уникальное событие. Следующий сезон мы должны провести с психологией победителей. Должны верить, что можем обыграть любого соперника. Мы уже доказали, что способны на это. Мы поверили в это в плей-офф. Мы точно будем чувствовать себя увереннее в следующем сезоне и снова поборемся за Кубок», — приводит слова Бёзера пресс-служба лиги.
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