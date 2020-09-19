Антон Худобин — главный претендент на приз самому ценному хоккеисту плей-офф НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги среди своих авторов провела голосование, попросив назвать имя хоккеиста, который по итогам плей-офф должен получить «Конн Смайт Трофи». 11 человек выбирали по три кандидата на звание самого ценного игрока розыгрыша Кубка Стэнли, давая им различное количество баллов.

Первое место занял голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин (16 очков, четыре первых места). Второе – Виктор Хедман из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (15, четыре первых места), третье – защитник «звёзд» Миро Хейсканен (12, два первых места).

В топ-7 также вошли Брейден Пойнт (9, без первых мест), Никита Кучеров (6, одно первое место), Андрей Василевский (4, без первых мест) и Джейми Бенн (3, без первых мест).