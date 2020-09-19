«Салават Юлаев» объявил пятёрки на матч с «Куньлунем», Амиров вернулся в состав
Уфимский «Салават Юлаев» объявил состав на матч с китайским «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
В сравнении с предыдущей встречей, из состава «Салавата Юлаева» был исключён нападающий Илья Баранов. Его место в четвёртом звене займёт Родион Амиров.
Пятёрки клуба на сегодняшний матч выглядят следующим образом:
- Бирюков — Коледов, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
- Лисовец — Коробов, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
- Панин — Алексеев, Хохряков — Воробьёв — Башкиров;
- Семёнов — Мухамадуллин, Амиров — Пименов — Гиматов.
Место в воротах займёт Юха Метсола. Его сменщиком будет Владислав Сухачёв.
Напомним, предыдущую встречу уфимцы провели в Казани с местным «Ак Барсом». Хозяева одержали победу со счётом 4:1.
«Салават Юлаев» самостоятельно проведёт прямую трансляцию матча с «Куньлунем»
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