«Салават Юлаев» объявил пятёрки на матч с «Куньлунем», Амиров вернулся в состав

Уфимский «Салават Юлаев» объявил состав на матч с китайским «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

В сравнении с предыдущей встречей, из состава «Салавата Юлаева» был исключён нападающий Илья Баранов. Его место в четвёртом звене займёт Родион Амиров.

Пятёрки клуба на сегодняшний матч выглядят следующим образом:

Бирюков — Коледов, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Лисовец — Коробов, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;

Панин — Алексеев, Хохряков — Воробьёв — Башкиров;

Семёнов — Мухамадуллин, Амиров — Пименов — Гиматов.

Место в воротах займёт Юха Метсола. Его сменщиком будет Владислав Сухачёв.

Напомним, предыдущую встречу уфимцы провели в Казани с местным «Ак Барсом». Хозяева одержали победу со счётом 4:1.