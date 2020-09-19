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Воробьёв: Кулёмин ещё не скоро вернётся, ему только сняли швы

Воробьёв: Кулёмин ещё не скоро вернётся, ему только сняли швы
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с ЦСКА (4:2).

«Знаю Кошелева по работе с Олимпийской сборной. Очень хороший парень, трудолюбивый игрок. Сегодня он нам однозначно помог, мы рассчитываем дальше на него.

Николай Кулёмин ещё не скоро вернётся, ему только сняли швы. Самый оптимальный вариант – если он сыграет перед паузой. По Мозякину — будем смотреть, когда приедем. У Кошечкина микро-травма, он не готов пока играть. Когда приедем, посмотрим, насколько ему стало лучше, тревожит травма или нет. Будет тренироваться и играть, когда будет готов», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

В минувшем сезоне Мозякин набрал 41 (15+26) очко в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф российский форвард сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

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