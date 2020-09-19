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Группа поддержки позировала на трибуне, с Швырёва сбили шлем. Фото с ЦСКА — «Металлург»

Группа поддержки ХК ЦСКА
Группа поддержки позировала на трибуне, с Швырёва сбили шлем. Фото с ЦСКА — «Металлург»
Хоккей / КХЛ 0

17 сентября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл московский ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Нападающий ЦСКА Брендан Лайпсик в середине первого периода вывел команду вперёд — это его первая шайба в сезоне. На пятой минуте третьего периода «Металлург» сравнял счёт усилиями Андрея Нестрашила, однако спустя 35 секунд ЦСКА вновь вышел вперёд — шайбу забросил Павел Карнаухов. Затем «Металлург» забросил три шайбы за три минуты усилиями Николая Прохоркина, Игоря Швырёва и Егора Яковлева. Вратарь ЦСКА Шарыченков пропустил 4 шайбы в третьем периоде.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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