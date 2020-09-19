Мамин — о поражении от «Металлурга»: так до конца и не нашли свою игру

Нападающий ЦСКА Максим Мамин прокомментировал проигрыш в матче с «Металлургом» (2:4). Голкипер москвичей Александр Шарыченков пропустил четыре шайбы в третьем периоде.
«Мягко говоря, нелучшая игра для нас в этом сезоне. Не имеем права зарабатывать столько удалений, в том числе три за нарушение численного состава. Будем исправлять ошибки и разбираться.
В третьем периоде мы пропустили четыре шайбы. Не помню, чтобы когда-то было такое. Не имеем права так играть.
Желание у нас было, перед игрой говорили, что важная игра и все должны быть готовы к борьбе, готовы ко всему. Но с первого периода мы не могли найти какую-то нить, поэтому весь матч игра шла туда-сюда. Так до конца и не нашли свою игру», — передаёт слова Мамина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 19 сентября 2020
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