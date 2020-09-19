Савицкис: у пяти игроков рижского «Динамо» выявлен коронавирус

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис подтвердил, что пять хоккеистов клуба заразились коронавирусом.



«В команде у пяти игроков выявлен коронавирус. Они уходят на карантин, вместе с ними на изоляцию уйдут люди, которые контактировали с ними — это два-три человека. Остальные хоккеисты продолжат работу, команда тренируется», — приводит слова Савицкиса «Р-Спорт».



Стало известно, что пять матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием «Йокерита», которые должны были состояться 11 сентября (с «Ак Барсом»), 15-го (с «Северсталью»), 17-го (с «Металлургом»), 19-го (с «Витязем») и 21 сентября (с ЦСКА), перенесены на более поздний срок. Это произошло после того, как рижские тесты выявили коронавирус в «Нефтехимике», с которым перед этим играл «Йокерит».



Источник: в рижском «Динамо» выявлено 5 случаев заражения коронавирусом