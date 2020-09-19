Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Савицкис: у пяти игроков рижского «Динамо» выявлен коронавирус

Савицкис: у пяти игроков рижского «Динамо» выявлен коронавирус
Хоккей / КХЛ 0

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис подтвердил, что пять хоккеистов клуба заразились коронавирусом.

«В команде у пяти игроков выявлен коронавирус. Они уходят на карантин, вместе с ними на изоляцию уйдут люди, которые контактировали с ними — это два-три человека. Остальные хоккеисты продолжат работу, команда тренируется», — приводит слова Савицкиса «Р-Спорт».

Стало известно, что пять матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием «Йокерита», которые должны были состояться 11 сентября (с «Ак Барсом»), 15-го (с «Северсталью»), 17-го (с «Металлургом»), 19-го (с «Витязем») и 21 сентября (с ЦСКА), перенесены на более поздний срок. Это произошло после того, как рижские тесты выявили коронавирус в «Нефтехимике», с которым перед этим играл «Йокерит».

Источник: в рижском «Динамо» выявлено 5 случаев заражения коронавирусом
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020