Савицкис: у пяти игроков рижского «Динамо» выявлен коронавирус

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис подтвердил, что пять хоккеистов клуба заразились коронавирусом.
«В команде у пяти игроков выявлен коронавирус. Они уходят на карантин, вместе с ними на изоляцию уйдут люди, которые контактировали с ними — это два-три человека. Остальные хоккеисты продолжат работу, команда тренируется», — приводит слова Савицкиса «Р-Спорт».
Стало известно, что пять матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием «Йокерита», которые должны были состояться 11 сентября (с «Ак Барсом»), 15-го (с «Северсталью»), 17-го (с «Металлургом»), 19-го (с «Витязем») и 21 сентября (с ЦСКА), перенесены на более поздний срок. Это произошло после того, как рижские тесты выявили коронавирус в «Нефтехимике», с которым перед этим играл «Йокерит».
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