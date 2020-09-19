Рене Фазель встретился с премьер-министром Беларуси

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко пообщался с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем, сообщает «Белорусский хоккей». Чиновники обсудили актуальные вопросы подготовки к проведению чемпионата мира — 2021 в Минске и Риге.



Стороны подчеркнули приверженность принципу «спорт вне политики». Рене Фазель в свою очередь отметил, что в ходе состоявшегося 17 сентября 2020 года в Цюрихе заседания Совета ИИХФ была подтверждена позиция, что переноса мероприятия по политическим причинам быть не может, а подготовка к проведению турнира будет продолжена.



Белорусская сторона с пониманием восприняла решение Совета о создании экспертной группы для проведения всестороннего анализа текущего статуса подготовки турнира и выработки оптимальной стратегии в отношении его проведения с учётом развития ситуации с COVID-19, подчеркнула готовность к оказанию максимального содействия экспертной группе в её работе.

Фазель: если бы чемпионат мира проводился в этом месяце, мы никак не могли бы его провести