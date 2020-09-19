Лямся: смогли себя перебороть, когда матч пошёл немного не по нашему сценарию

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги победной встречи с «Куньлунем» (3:2 Б).
«Знали, что будет непростая игра, готовились. Прекрасно понимали, что у соперника появились новые хоккеисты. Мы много контролировали шайбу, а соперник очень здорово у своих ворот нас встречал, играл строго в защите, поэтому было достаточно непросто эту защиту взламывать. Самое главное, мы не расстроились, когда матч пошёл немного не по нашему сценарию, и смогли себя перебороть, одержали важную победу. Что касается буллитов, то Метсола сыграл просто блестяще и не позволил хозяевам отличиться, а наши нападающие Кадейкин и Кугрышев забили важные голы. Мы одержали очень непростую победу.
Наше большинство сегодня не сработало, а вот меньшинство, наоборот, проявило себя хорошо. Было непросто взламывать защиту соперника, и я доволен тем, как мы действовали 40 минут, как контролировали шайбу, играли в короткий пас, но одной из проблем стал голкипер соперника, который отлично сыграл и не позволил нам забить больше голов. Думаю, если бы мы забили на пару шайб больше, я бы ещё больше был удовлетворён нашей игрой.
Ключевой момент в том, что мы сегодня подстроились под скорость соперника. Они сумели заставить нас играть в невысоком темпе. В следующий раз нам необходимо навязывать сопернику свой скоростной темп, чтобы под него не подстраиваться», – приводит слова Лямся пресс-служба уфимской команды.
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