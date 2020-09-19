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Лямся — о Воробьёве: не знаю, кто ждёт от нападающего, что он будет забивать каждый матч

Лямся — о Воробьёве: не знаю, кто ждёт от нападающего, что он будет забивать каждый матч
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился мыслями об игре Михаила Воробьёва и Шакира Мухамадуллина, а также рассказал о некоторых проблемах команды.

«Воробьёв? Он сегодня провёл неплохой матч. Не знаю, кто ждёт от нападающего, что он будет забивать каждый матч. Воробьёв — молодой игрок, должен немного привыкнуть к уровню КХЛ, а так, не волнуюсь по поводу его результативности. Всё будет хорошо.

Почему отказались от варианта с Шакиром Мухамадуллиным в большинстве? Ничего особенного в этом моменте нет. Мы лишь пытались добавить в скорости. Казалось, лучше попробовать такой вариант. Сегодня, к сожалению, не получилось, но это рабочий момент.

Связано ли неудачное начало встречи со слабой эмоциональной подготовкой после «зелёного дерби»? Двумя очками сегодня удовлетворён. Мы создавали очень много моментов. Другое дело, что не могли забить — соперник очень мешал атаковать в нашем темпе, сбивал скорость, как только мог. Эмоциональная составляющая? Да, в том числе. У нас был один день отдыха, и это могло где-то повлиять, потому что дерби — большой и важный матч.

Проблема с вбрасываниями? Нам нужно больше практиковаться в этом компоненте. Это не только работа центральных нападающих, а всего звена, все должны помогать выигрывать вбрасывания», — приводит слова Лямся пресс-служба уфимской команды.

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