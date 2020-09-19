Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Беттмэн: не удивлюсь, если новый сезон НХЛ стартует в середине декабря или в начале января

Беттмэн: не удивлюсь, если новый сезон НХЛ стартует в середине декабря или в начале января
Хоккей / НХЛ 0

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн заявил, что лига пока не определилась, когда начнётся следующий сезон, сообщает на своей странице в «Твиттере» журналист Дэн Роузен.

Старт регулярного чемпионата был запланирован на 1 декабря, но Беттмэн сказал, что не удивится, если эта дата перенесётся на середину декабря или даже на начало января 2021 года.

Из-за пандемии коронавируса сезон НХЛ в середине марта был прерван. Регулярный чемпионат доигран не был. Сезон возобновился с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли, путь в котором начинали 24 команды, а не 16, как обычно.

Матчи Кубка Стэнли — 2020 проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах. В финале сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз».

«Тампа» обыграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020