Беттмэн: не удивлюсь, если новый сезон НХЛ стартует в середине декабря или в начале января
Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн заявил, что лига пока не определилась, когда начнётся следующий сезон, сообщает на своей странице в «Твиттере» журналист Дэн Роузен.
Старт регулярного чемпионата был запланирован на 1 декабря, но Беттмэн сказал, что не удивится, если эта дата перенесётся на середину декабря или даже на начало января 2021 года.
Из-за пандемии коронавируса сезон НХЛ в середине марта был прерван. Регулярный чемпионат доигран не был. Сезон возобновился с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли, путь в котором начинали 24 команды, а не 16, как обычно.
Матчи Кубка Стэнли — 2020 проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах. В финале сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз».
«Тампа» обыграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
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