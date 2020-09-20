Два сейва Худобина не позволили «Тампе» забросить «Далласу» вторую шайбу
На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». На момент написания новости идёт третий период, счёт 3:1 в пользу «Далласа».
Во втором периоде «Тампа» имела отличную возможность забросить вторую шайбу в ворота «Далласа», однако российский вратарь «Старз» Антон Худобин виртуозно отразил броски Райана Макдоны и Энтони Чирелли.
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Обладателями Кубка Стэнли в текущем сезоне станут три российских игрока. За «Даллас» помимо Радулова выступают Денис Гурьянов и Антон Худобин, за «Тампу» играют Никита Кучеров, Михаил Сергачёв и Андрей Василевский.
Пик Худобина и шанс жизни Радулова. За счёт чего «Даллас» может выиграть Кубок Стэнли
А также «ракетные» броски Дениса Гурьянова, талант Миро Хейсканена и последний шанс в карьере Джо Павелски.
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