На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 4:1.
Автором третьей шайбы «Далласа» стал финский нападающий Йоэль Кивиранта, для которого этот гол стал пятым в нынешнем плей-офф НХЛ. Кивиранта стал вторым новичком в истории «Далласа», забросившим шайбу в финале плей-офф. В 2000 году отличился Джон Сим.
Стоит отметить, что самостоятельная история «Далласа» ведёт отсчёт с 1993 года, когда клуб переехал в Даллас из Миннеаполиса. Если говорить об истории франшизы с учётом выступления «Миннесоты Норт Старз», то Кивиранта стал шестым новичком с голом в финале Кубка Стэнли. Прежде также забивали Дино Сисарелли, Стив Кристофф, Брэд Палмер и Марк Бюро.
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