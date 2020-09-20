Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кивиранта стал вторым новичком в истории «Далласа», забросившим шайбу в финале плей-офф

Кивиранта стал вторым новичком в истории «Далласа», забросившим шайбу в финале плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 4:1.

Автором третьей шайбы «Далласа» стал финский нападающий Йоэль Кивиранта, для которого этот гол стал пятым в нынешнем плей-офф НХЛ. Кивиранта стал вторым новичком в истории «Далласа», забросившим шайбу в финале плей-офф. В 2000 году отличился Джон Сим.

Стоит отметить, что самостоятельная история «Далласа» ведёт отсчёт с 1993 года, когда клуб переехал в Даллас из Миннеаполиса. Если говорить об истории франшизы с учётом выступления «Миннесоты Норт Старз», то Кивиранта стал шестым новичком с голом в финале Кубка Стэнли. Прежде также забивали Дино Сисарелли, Стив Кристофф, Брэд Палмер и Марк Бюро.

«Кто, чёрт возьми, этот парень?» Что известно о Кивиранте, который играл словно Гретцки
Этого финна плохо знают даже на родине. А он оформил хет-трик в седьмом матче серии.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020