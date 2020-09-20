Херман: «Даллас» включил Худобина и Кивиранту в состав против своей воли. Плей-офф случаен

Американский журналист Адам Херман прокомментировал победу «Даллас Старз» в первом матче финальной серии Кубка СТэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1, 1-0).
«Всего три победы отделяют «Даллас» от победы в Кубке Стэнли. А ключевыми игроками команды являются Антон Худобин и Йоэль Кивиранта. Два хоккеиста, которых «Даллас» включил в состав против своей воли. Никогда прежде не было более очевидного примера, отражающего насколько успехи или неудачи плей-офф случайны», — написал Херман в «Твиттере».
Напомним, что Худобин начинал плей-офф в роли бэкапа Бена Бишопа и занял место в воротах после травмы американца. В свою очередь финн Кивиранта на протяжении большей части розыгрыша не проходил в состав «Старз». Это продолжалось до седьмого матча серии с «Колорадо», когда Йоэль оказался в заявке на встречу и оформил хет-трик.
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