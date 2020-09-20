Антон Худобин стал первой звездой матча «Тампа» — «Даллас»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 4:1.

Главным героем встречи стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 35 бросков в дебютном в карьере матче финала Кубка Стэнли. Он был признан первой звездой матча. Второй звездой стал защитник «Далласа» Джейми Олексяк. Третья звезда — Третья звезда — ещё один защитник «звезд» Джоэль Хэнли, который в этом матче отличился заброшенной шайбой.

34-летний Худобин проводит дебютный плей-офф в карьере в статусе стартового голкипера. До нынешнего сезона опытный вратарь, дебютировавший в НХЛ в 2009 году, сыграл всего два матча в Кубке Стэнли. В обоих случаях российский голкипер выходил на лёд со скамейки запасных.

Следующий матч между «Тампой» и «Далласом» состоится 22 сентября. Стартовая сирена прозвучит в 3:00 мск.