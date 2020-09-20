Худобин превзошёл результат Бобровского по победам за карьеру в плей-офф НХЛ

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 4:1.



Главным героем встречи стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 35 бросков в дебютном в карьере матче финала Кубка Стэнли. Россиянин одержал 13-ю победу в этом плей-офф и вышел на чистое шестое место по этому показателю среди россиян за карьеру в НХЛ. Худобин с 13 победами превзошёл результат голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, в активе которого 12 выигранных матчей. Примечательно, что Бобровский провёл на 16 матчей больше (38 против 22).

Первое место занимает Евгений Набоков (42), на втором месте расположился Николай Хабибулин (39), топ-3 замыкает голкипер «Тампы» Андрей Василевский (29).