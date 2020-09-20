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Джейми Олексяк стал вторым защитником в истории «Далласа» с пятью голами в одном плей-офф

Джейми Олексяк стал вторым защитником в истории «Далласа» с пятью голами в одном плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 4:1.

Автором второй шайбы «Далласа» стал канадский защитник Джейми Олексяк, для которого этот гол стал пятым в нынешнем плей-офф НХЛ. Олексяк стал вторым защитником в истории «Далласа» с пятью голами в одном плей-офф. Примечательно, что первым стал Миро Хейсканен, также забивший пять голов в этом плей-офф.

Стоит отметить, что самостоятельная история «Далласа» ведёт отсчёт с 1993 года, когда клуб переехал в Даллас из Миннеаполиса. Если говорить об истории франшизы с учётом выступления «Миннесоты Норт Старз», то пять голов в одном плей-офф также забивали Брэд Максвелл, Крэйг Хартсбург и Майк Тинорди.

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