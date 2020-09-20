О'Брайен: Худобин явно приблизился к «Конн Смайту». Он справился с огромным давлением

Обозреватель NBC Джеймс О'Брайен прокомментировал победу «Даллас Старз» в первом матче финальной серии Кубка СТэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1, 1-0).
«Худобин явно приблизился к своему «Конну Смайту», а «Даллас» стал ближе к своему второму Кубку Стэнли. Можно ли обвинять «Даллас» в выжидательной игре, если у них так здорово действует вратарь? Худобин может «украсть» как один период, так и три». Он справился с огромным давлением», — отметил О'Брайен.
Главным героем встречи стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 35 бросков в дебютном в карьере матче финала Кубка Стэнли. 34-летний голкипер в нынешнем плей-офф НХЛ парировал уже 596 бросков, что является вторым результатом в истории «Далласа» в одном плей-офф. Клубный рекорд был установлен в 2000 году знаменитым голкипером Эдом Бельфором — он отразил 606 бросков.
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