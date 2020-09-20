Кивиранта — о своём прорыве в плей-офф: даже не знаю, что творится

Нападающий «Даллас Старз» Йоэль Кивиранта после победы в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1, 1-0) ответил на вопрос о своём прорыве в плей-офф. Для финского форварда гол в ворота Андрея Василевского стал пятым в нынешнем плей-офф НХЛ. При этом в регулярном чемпионате НХЛ Йоэль забросил всего одну шайбу.

«Я даже не знаю, что творится. Просто иногда начинает казаться, что куда бы вы не бросили шайбу, она залетает в цель. Прямо сейчас это происходит со мной», — приводит слова Кивиранты журналист Мэттью Дефранкс.

Кивиранта повторил необычное достижение Даррена Хельма и Криса Крайдера, став третьим игроком за всю историю в НХЛ с пятью шайбами в плей-офф до второго гола в регулярке. Примечательно, что финский нападающий забил пять голов в плей-офф в девяти матчах и один гол в регулярке в 11 встречах.