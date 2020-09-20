Худобин — партнёрам во время презентации Кубка Стэнли: может быть, украдём его и убежим?

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин после победы в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1, 1-0) рассказал, что говорил партнёрам по команде во время презентации кубка, которая прошла перед стартом встречи.
«Я сказал парням: может быть, украдём его и убежим?.. Но финал есть финал. Для меня это тоже впервые. Интересно. Но ты понимаешь, что это такие же матчи. Просто сейчас играют только две команды, и всё. Слава богу, мы победили и двигаемся дальше. Не думаю, что стоит слишком фокусироваться на том, что это финал. Просто нужно выходить и делать свою работу», — сообщил Худобин.
Фото презентации Кубка Стэнли можно посмотреть в «твиттере» Стивена Уайно.
Россиянин одержал 13-ю победу в этом плей-офф и вышел на чистое шестое место по этому показателю среди россиян за карьеру в НХЛ. Худобин с 13 победами превзошёл результат голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, в активе которого 12 выигранных матчей. Примечательно, что Бобровский провёл на 16 матчей больше (38 против 22).
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