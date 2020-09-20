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Кучеров и Сергачёв заработали по "-2" в первом матче финала с «Далласом», у Пойнта "-3"

Кучеров и Сергачёв заработали по "-2" в первом матче финала с «Далласом», у Пойнта "-3"
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 4:1.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров не набрал очков в первом матче финала, проведя на льду 21 минуту 21 секунду и завершив встречу с показателем полезности «-2». В его активе пять бросков в створ и два силовых приёма. Также он допустил одну потерю.

Его одноклубник Михаил Сергачёв (20.18) также не набрал очков и заработал «-2», как и ещё четверо игроков «молний» (Виктор Хедман, Патрик Марун, Ондржей Палат, Энтони Чирелли).

Худший показатель полезности в команде у Брейдена Пойнта («-3»), тоже оставшегося без очков, но при этом выигравшего 85% вбрасываний (11 попыток из 13).

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