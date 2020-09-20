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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялся первый матч в финальной серии Кубка Стэнли.

Сетка розыгрыша Кубка Стэнли и календарь матчей плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз» — 1:4 (0-1). Подопечные Рика Боунесса захватили лидерство в противостоянии.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 1-й матч
20 сентября 2020, воскресенье. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хэнли (Хинц) – 05:40' (5x5)   1:1 Гурд (Коулман, Гудроу) – 12:32' (5x5)   1:2 Олексяк (А. Радулов, Хейсканен) – 32:30' (5x5)   1:3 Кивиранта (Линделль, Клингберг) – 39:32' (5x5)   1:4 Дикинсон (Комо, Янмарк) – 58:42' (en)

Главным героем встречи стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 35 бросков в дебютном в карьере матче финала Кубка Стэнли. Россиянин одержал 13-ю победу в этом плей-офф и вышел на чистое шестое место по этому показателю среди россиян за карьеру в НХЛ.

34-летний Худобин проводит дебютный плей-офф в карьере в статусе стартового голкипера. До нынешнего сезона опытный вратарь, дебютировавший в НХЛ в 2009 году, сыграл всего два матча в Кубке Стэнли. В обоих случаях российский голкипер выходил на лёд со скамейки запасных.

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