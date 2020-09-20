Олексяк: похоже, Худобин просто развлекается на льду
Защитник «Даллас Старз» Джейми Олексяк прокомментировал великолепную игру голкипера «звёзд» Антона Худобина в первом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1, 1-0). Российский вратарь парировал 35 бросков из 36.
«Игра Антона говорила сама за себя. Когда он на льду, похоже, он просто развлекается. Он был великолепен, а мы питаемся его энергией. Даже не могу всего сказать о нём», — приводит слова Олексяка NBC.
Примечательно, что 34-летний голкипер проиграл лишь один матч с подобной нагрузкой в этом плей-офф. Это произошло ещё на предварительном раунде во встрече с «Колорадо Эвеланш» (0:4). Таким образом, в основной части плей-офф Антон не проиграл ни одного матча, в котором сделал более 30 сейвов.
Худобин ни разу не проиграл в основной части плей-офф, сделав за матч минимум 30 сейвов
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