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«Каролина» переименовала аккаунт в «Твиттере» и перекрасила логотип в поддержку «Далласа»

«Каролина» переименовала аккаунт в «Твиттере» и перекрасила логотип в поддержку «Далласа»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб «Каролина Харрикейнз» выступил в поддержку «Даллас Старз» в финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-0, 4:1 в первом матче).

«Ураганы» переименовали свой аккаунт в «Твиттере», и теперь он называется Canes Stan the Stars («Кейнс» – фанаты «Старз»). Примечательно, что слово stan в этом значении стало использоваться после одноименной песни Эминема о назойливом фанате. Был изменён и логотип команды в соцсети — красный цвет заменен на зеленый, используемый техасским клубом.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Каролины».

Несколько дней назад в «твиттере» «Каролины» прошёл опрос, кого из финалистов Кубка Стэнли будут поддерживать болельщики «ураганов». С преимуществом в 10% победил «Даллас».

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