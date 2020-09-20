«Торпедо» заключило односторонний контракт с нападающим Вадимом Перескоковым, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги. Контракт заключен на один сезон.

27-летний хоккеист в минувшем сезоне сыграл семь матчей за «Лозанну», в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи при показателе полезности "+3" и двух минутах штрафного времени. Начинал чемпионат в финском «Йукурите», где в 46 матчах регулярки набрал 34 (16+18) очка при полезности "-10".



За карьеру в КХЛ воспитанник ЦСКА защищал цвета «армейского» клуба и «Куньлунь Ред Стар». В 63 матчах в лиге забросил три шайбы и отдал пять голевых передач. В сезоне-2011/2012 принял участие в Матче звёзд Молодёжной хоккейной лиги.