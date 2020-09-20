Комо: на протяжении всего плей-офф Худобин был скалой, матч с «Тампой» не стал исключением

Нападающий «Даллас Старз» Блейк Комо прокомментировал великолепную игру голкипера «звёзд» Антона Худобина в первом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1, 1-0). Российский вратарь парировал 35 бросков из 36.
«На протяжении всего плей-офф Худобин был для нас настоящей скалой. А сегодняшний матч просто не стал исключением. У нас были проблемы с удалениями в третьем периоде, но Антон нас выручил, это было обычным делом для него в плей-офф. Каждый раз, когда нам нужен был хороший сейв, он его делал. Мы очень доверяем Антону, он отлично играет. Конечно, без него мы не сможем двигаться дальше», — сказал Комо на послематчевой пресс-конференции.
34-летний голкипер в нынешнем плей-офф НХЛ парировал уже 596 бросков, что является вторым результатом в истории «Далласа» в одном плей-офф. Клубный рекорд был установлен в 2000 году знаменитым голкипером Эдом Бельфором — он отразил 606 бросков.
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