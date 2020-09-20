Форвард «Тампы» Джонсон: когда у Худобина включён тумблер, его очень сложно пробить

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон оценил игру голкипера «Даллас Старз» Антона Худобина в первом матче финала Кубка Стэнли. Российский вратарь отразил 35 бросков из 36 и помог «звёздам» одержать победу (4:1).

«Прекрасный вратарь. Когда у него включён тумблер, его очень сложно пробить. Достаточно ли мы сделали, чтобы усложнить ему жизнь? Определенно, нет, раз в итоге проиграли. Даже в третьем периоде он видел большинство бросков, которые мы наносили по его воротам», — цитирует Джонсона пресс-служба НХЛ.

34-летний голкипер в нынешнем плей-офф НХЛ парировал уже 596 бросков, что является вторым результатом в истории «Далласа» в одном плей-офф. Клубный рекорд был установлен в 2000 году знаменитым голкипером Эдом Бельфором — он отразил 606 бросков.