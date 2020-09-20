Форвард «Тампы» Джонсон: когда у Худобина включён тумблер, его очень сложно пробить

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон оценил игру голкипера «Даллас Старз» Антона Худобина в первом матче финала Кубка Стэнли. Российский вратарь отразил 35 бросков из 36 и помог «звёздам» одержать победу (4:1).
«Прекрасный вратарь. Когда у него включён тумблер, его очень сложно пробить. Достаточно ли мы сделали, чтобы усложнить ему жизнь? Определенно, нет, раз в итоге проиграли. Даже в третьем периоде он видел большинство бросков, которые мы наносили по его воротам», — цитирует Джонсона пресс-служба НХЛ.
34-летний голкипер в нынешнем плей-офф НХЛ парировал уже 596 бросков, что является вторым результатом в истории «Далласа» в одном плей-офф. Клубный рекорд был установлен в 2000 году знаменитым голкипером Эдом Бельфором — он отразил 606 бросков.
- 20 сентября 2020
-
11:29
-
11:01
-
10:45
-
10:27
-
10:14
-
10:02
-
09:46
-
09:30
-
09:30
-
09:02
-
08:46
-
08:30
-
08:11
-
08:00
-
07:33
-
07:16
-
07:00
-
06:41
-
06:25
-
06:04
-
06:00
-
05:44
-
05:31
-
05:23
-
05:16
-
05:10
-
05:05
-
04:58
-
04:39
-
04:30
-
03:58
-
03:02
- 19 сентября 2020
-
23:58
-
23:49
-
23:35