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Форвард «Тампы» Джонсон: когда у Худобина включён тумблер, его очень сложно пробить

Форвард «Тампы» Джонсон: когда у Худобина включён тумблер, его очень сложно пробить
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон оценил игру голкипера «Даллас Старз» Антона Худобина в первом матче финала Кубка Стэнли. Российский вратарь отразил 35 бросков из 36 и помог «звёздам» одержать победу (4:1).

«Прекрасный вратарь. Когда у него включён тумблер, его очень сложно пробить. Достаточно ли мы сделали, чтобы усложнить ему жизнь? Определенно, нет, раз в итоге проиграли. Даже в третьем периоде он видел большинство бросков, которые мы наносили по его воротам», — цитирует Джонсона пресс-служба НХЛ.

34-летний голкипер в нынешнем плей-офф НХЛ парировал уже 596 бросков, что является вторым результатом в истории «Далласа» в одном плей-офф. Клубный рекорд был установлен в 2000 году знаменитым голкипером Эдом Бельфором — он отразил 606 бросков.

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