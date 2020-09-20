«Ак Барс» в «Твиттере» — о «Сочи»: сегодня играем с «Сан-Хосе Шаркс»

«Ак Барс» пошутил в «Твиттере» при анонсе матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи», который состоится 20 сентября в Казани.

«День матча! Сегодня играем с «Сан-Хосе Шаркс», – говорится в сообщении в официальном аккаунте казанцев.

Недавно «Сочи» представил новую форму. Все три комплекта оказались очень похожими на форму «Шаркс», что не осталось незамеченным и калифорнийским клубом. «Сан-Хосе» опубликовал на своей странице в «Твиттере» фотографии новой экипировки «леопардов», сопроводив пост задумчивым смайлом. Таким образом американский клуб намекнул на схожесть игровых джерси команд.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги черноморская команда заняла девятое место в Западной конференции, записав на свой счёт 59 очков в 62 матчах.