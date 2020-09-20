Купер: не уверен, что вратарю «Далласа» даже требовался душ после первых двух периодов
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал проигрыш в первом матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (1:4, 0-1).
«Не уверен, что вратарю „Далласа“ даже требовался душ после первых двух периодов. Да и в третьем мы сделали не так много, чтобы хвалить себя за это. Можно сделать скидку на то, что был первый матч. Изучать соперника по видео — это одно, но почувствовать его, понять, можно только на льду.
Была ли усталость, повлиявшая на результат и на ход матча? Возможно. Но в третьем периоде мы нашли свою игру, заставили соперника обороняться. Где это было в первом и во втором периодах? Почему 40 минут мы просто наблюдали, как играет «Даллас»?» — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.
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