У «Металлурга» самый большой прирост по очкам по сравнению со стартом прошлого сезона КХЛ

Вчера, 19 сентября, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на выезде сломил сопротивление ЦСКА (4:2). В телеграм-канале «Хоккей без зрителей» приведена сравнительная таблица очков команд в этом чемпионате по сравнению с аналогичным отрезком прошлого сезона.

Самый большой прирост у «Магнитки» (+9), которая выиграла шесть матчей из семи (один из семи — в прошлом сезоне), «Локомотива» и «Северстали». По минусу в лидерах «Витязь» (-6) и четыре команды Востока.

Запад

«Локомотив»: 4-8 (+4)

«Северсталь»: 3-7 (+4)

«Динамо» Минск: 6-8 (+2)

СКА: 10-11 (+1)

ЦСКА: 11-11 (0)

«Динамо» Москва: 7-6 (-1)

«Динамо» Рига: 4-3 (-1)

«Спартак»: 7-5 (-2)

«Сочи»: 5-3 (-2)

«Витязь»: 10-4 (-6)

Восток

«Металлург»: 3-12 (+9)

«Авангард»: 9-12 (+3)

«Салават Юлаев»: 11-12 (+1)

«Барыс»: 6-7 (+1)

«Ак Барс»: 10-10 (0)

«Трактор»: 7-7 (0)

«Амур»: 2-2 (0)

«Автомобилист»: 12-11 (-1)

«Торпедо»: 8-5 (-3)

«Сибирь»: 8-5 (-3)

«Нефтехимик»: 7-2 (-5)

«Куньлунь»: 6-1 (-5)