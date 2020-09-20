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У «Металлурга» самый большой прирост по очкам по сравнению со стартом прошлого сезона КХЛ

У «Металлурга» самый большой прирост по очкам по сравнению со стартом прошлого сезона КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 19 сентября, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на выезде сломил сопротивление ЦСКА (4:2). В телеграм-канале «Хоккей без зрителей» приведена сравнительная таблица очков команд в этом чемпионате по сравнению с аналогичным отрезком прошлого сезона.

Самый большой прирост у «Магнитки» (+9), которая выиграла шесть матчей из семи (один из семи — в прошлом сезоне), «Локомотива» и «Северстали». По минусу в лидерах «Витязь» (-6) и четыре команды Востока.

Запад

«Локомотив»: 4-8 (+4)
«Северсталь»: 3-7 (+4)
«Динамо» Минск: 6-8 (+2)
СКА: 10-11 (+1)
ЦСКА: 11-11 (0)
«Динамо» Москва: 7-6 (-1)
«Динамо» Рига: 4-3 (-1)
«Спартак»: 7-5 (-2)
«Сочи»: 5-3 (-2)
«Витязь»: 10-4 (-6)

Восток

«Металлург»: 3-12 (+9)
«Авангард»: 9-12 (+3)
«Салават Юлаев»: 11-12 (+1)
«Барыс»: 6-7 (+1)
«Ак Барс»: 10-10 (0)
«Трактор»: 7-7 (0)
«Амур»: 2-2 (0)
«Автомобилист»: 12-11 (-1)
«Торпедо»: 8-5 (-3)
«Сибирь»: 8-5 (-3)
«Нефтехимик»: 7-2 (-5)
«Куньлунь»: 6-1 (-5)

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