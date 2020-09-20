Хабибулин: Худобин — словно вратарь из начала 2000-х, он более современная версия Бродо

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Николай Хабибулин поделился мнением о вратаре «Даллас Старз» Антоне Худобине.

«История Худобина в этом плей-офф очень классная. Мне кажется, он никогда особо не был основным вратарём. Возрастной парень. И тут — нужно много играть, причем подряд. Но посмотрите, «Даллас» начал побеждать, и теперь видно, что Антон получает громадное удовольствие от игры, что его команда идёт дальше, а он проводит все матчи нон-стоп. Это для него большое наслаждение.



Я работал с Джеффом Ризом (в «Тампе», сейчас тренер вратарей работает в «Далласе». — Прим. «Чемпионата») очень давно, а игра меняется. Но, глядя на Худобина, скажу так: он по стилю – словно вратарь из начала 2000-х. Мало кто так сейчас играет. Антон сейчас – более современная версия Мартина Бродо. Но главное тут не стиль, а результат. И он есть», — цитирует Хабибулина пресс-служба НХЛ.