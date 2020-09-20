Кожевников: как только «Спартак» потерял двух ведущих форвардов, игра команды развалилась

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о предстоящем матче между московским «Динамо» и «Спартаком».

«Как только «Спартак» потерял из-за травм двух ведущих форвардов — Радила и Лехтеря, игра команды развалилась: шайба прыгает, все передачи — не в клюшку, глаза ни у кого не горят, нет мысли. Зависимость от легионеров — проблема большинства клубов КХЛ, включая «Спартак». У меня по-прежнему есть надежда на Широкова — опытный мастер, олимпийский чемпион, но пока в его действиях нет конкретики, задумок много, результативных действий мало.

Понятно, Широков — крайний форвард, но его возможности очень хорошо известны тренерскому штабу. При его приглашении из СКА был план, что он станет для «Спартака» таким же лидером, как Шипачёв. Красно-белым нужен именно российский лидер, без него из кризиса не выйти. В наших традициях — одно-два звена лидеров, в этом плане мне больше нравится комплектация как раз «Динамо», а тот же Шипачёв — игрок, скорее, нашего, «спартаковского» формата. Зато у «Спартака» более ровный состав, и тренерский штаб должен воспользоваться этим преимуществом.

Вижу, Олег Знарок и его помощники пока ещё не разозлились, ситуация немного напоминает как раз «Динамо» недельной давности, когда в рутину погрузился штаб Владимира Крикунова. Надеюсь, сегодня на самого принципиального соперника выйдет прежний Знарок. Его главная задача — закрыть ударную тройку соперника и использовать преимущество в игре всеми четырьмя звеньями», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

Знарок: на «Спартаке» сказалось отсутствие Лехтеря и Радила. Они ещё долго не вернутся