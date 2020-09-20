Худобин: перед матчем была хорошая пауза. Всё было прекрасно, но для меня — немного скучно

Вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал победу в первом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1, 1-0).

«Наши парни очень здорово зачищали пятачок, делали подборы. Хоккей — командный спорт, правильно? Я делаю свою часть работы, они — свою. Мы здорово общаемся, и приятно видеть, когда ребята блокируют броски, убирают шайбу от наших ворот. Это было восхитительно. Мы уверены в каждом из нас, кто в составе. Каждый исполняет важную роль. Это всё, что могу сказать.



Что касается влияния количества бросков на уверенность, даже не знаю, что тут сказать. У меня бывают и матчи, когда по воротам бросают 20–25 раз. И мне тоже комфортно. Не поймите неправильно, но и такие победы тоже хороши. Что есть, то есть. Просто концентрируюсь на каждом следующем броске. Даже не думаю, сколько их будет в итоге. Просто нужно делать свою работу.



Всегда отлично, когда ведёшь в счёте. Конечно, с этим приходит уверенность. «Тампа» в третьем периоде очень мощно шла на наши ворота. Если бы счет стал 2:3, мы не знаем, что бы произошло. Поэтому мы должны были удерживать счет, превращать 3:1 в 4:1. И это тоже даёт уверенность.



Перед матчем у нас была хорошая пауза, мы провели перед этим много матчей. Было полезно немного передохнуть. Но в то же время понятно, что мы ограничены в «пузыре». Поэтому просто расслаблялись, проводили важные тренировки и готовились к финалу. Всё было прекрасно, хотя мне — немного скучно», — цитирует Худобина пресс-служба НХЛ.

Худобин ни разу не проиграл в основной части плей-офф, сделав за матч минимум 30 сейвов