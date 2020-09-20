Худобин: перед матчем была хорошая пауза. Всё было прекрасно, но для меня — немного скучно

Вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал победу в первом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1, 1-0).
«Наши парни очень здорово зачищали пятачок, делали подборы. Хоккей — командный спорт, правильно? Я делаю свою часть работы, они — свою. Мы здорово общаемся, и приятно видеть, когда ребята блокируют броски, убирают шайбу от наших ворот. Это было восхитительно. Мы уверены в каждом из нас, кто в составе. Каждый исполняет важную роль. Это всё, что могу сказать.
Что касается влияния количества бросков на уверенность, даже не знаю, что тут сказать. У меня бывают и матчи, когда по воротам бросают 20–25 раз. И мне тоже комфортно. Не поймите неправильно, но и такие победы тоже хороши. Что есть, то есть. Просто концентрируюсь на каждом следующем броске. Даже не думаю, сколько их будет в итоге. Просто нужно делать свою работу.
Всегда отлично, когда ведёшь в счёте. Конечно, с этим приходит уверенность. «Тампа» в третьем периоде очень мощно шла на наши ворота. Если бы счет стал 2:3, мы не знаем, что бы произошло. Поэтому мы должны были удерживать счет, превращать 3:1 в 4:1. И это тоже даёт уверенность.
Перед матчем у нас была хорошая пауза, мы провели перед этим много матчей. Было полезно немного передохнуть. Но в то же время понятно, что мы ограничены в «пузыре». Поэтому просто расслаблялись, проводили важные тренировки и готовились к финалу. Всё было прекрасно, хотя мне — немного скучно», — цитирует Худобина пресс-служба НХЛ.
- 20 сентября 2020
-
14:02
-
13:31
-
13:15
-
12:51
-
12:20
-
11:59
-
11:29
-
11:01
-
10:45
-
10:27
-
10:14
-
10:02
-
09:46
-
09:30
-
09:30
-
09:02
-
08:46
-
08:30
-
08:11
-
08:00
-
07:33
-
07:16
-
07:00
-
06:41
-
06:25
-
06:04
-
06:00
-
05:44
-
05:31
-
05:23
-
05:16
-
05:10
-
05:05
-
04:58
-
04:39