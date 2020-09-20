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Беттмэн: сейчас доходов нет, но клубы справятся с этим и станут ещё сильнее

Беттмэн: сейчас доходов нет, но клубы справятся с этим и станут ещё сильнее
Хоккей / НХЛ 0

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал ситуацию с возможным переносом «Зимней классики» и высказался о финансовом положении клубов. Матч на открытом воздухе между «Миннесотой Уайлд» и «Сент-Луис Блюз» был запланирован на 1 января 2021 года в Миннеаполисе.

«Если дата будет изменена, мы сделаем всё возможное, чтобы новые сроки полностью устраивали любителей хоккея в Миннесоте. На проведение наших крупнейших проектов, безусловно, повлияет общая остановка. Постараемся воспользоваться ею с максимальной отдачей, если наши планы придётся менять.

Хорошие новости заключаются в том, что финансовое положение всех команд лиги как никогда прочное. Сейчас доходов нет, но владельцам всё равно приходится оплачивать счета и покрывать расходы. Но клубы справятся с этим и станут ещё сильнее», — цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.

По словам комиссара, сборы от продаж билетов составляют порядка 50% всех доходов лиги. Из-за пандемии матчи розыгрыша Кубка Стэнли проходят без зрителей.

НХЛ планирует провести полноценный сезон-2020/2021 с 82 матчами в регулярке
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