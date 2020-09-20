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Лекомцев: статистика — приятная вещь, но это не сама суть в хоккее

Лекомцев: статистика — приятная вещь, но это не сама суть в хоккее
Хоккей / ВХЛ 0

Защитник «Югры» Иван Лекомцев рассказал, что индивидуальные показатели не имеют большого значения.

«Планирую ли бороться за звание лучшего снайпера ВХЛ среди защитников? Нет. 11 лет провёл в КХЛ, в Суперлиге и ни разу не ставил задачу стать лучшим бомбардиром или лучшим блокировщиком. Главное — принести пользу команде. Сегодня ты набираешь очки, завтра ловишь шайбу на себя, послезавтра — где-то столкнулся или хорошую передачу отдашь. Не думаю, что очки важнее заблокированных бросков. Да, они важны, но заблокированные броски — это предотвращение потенциально голевого момента у твоих ворот.

В этом отношении не ставлю конкретных задач. Мне не 20 лет, и я не особо гонюсь за чем-то. Конечно, статистика — приятная вещь, но это не сама суть в хоккее. Если приношу пользу команде, значит, делаю всё правильно. Если приносишь пользу, комфортно чувствуешь себя в коллективе, это класс — получай удовольствие и иди вперёд. Другого рецепта нет», — приводит слова Лекомцева пресс-служба ВХЛ.

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