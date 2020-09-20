«Трактор» — «Амур»: Кравцов продлил голевую серию до четырёх матчей

Челябинский «Трактор» и хабаровский «Амур» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Идёт третий период, счёт ─ 4:0 в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
Четвёртую шайбу хозяев на 18-й минуте второго периода забросил Виталий Кравцов, доведя свою голевую серию до четырёх матчей. У него это уже шестой гол в сезоне.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, прошлым летом 20-летний Кравцов отправился за океан, перейдя в систему «Рейнджерс». Однако нападающему не удалось пробиться в основную команду, после чего он временно вернулся в челябинский «Трактор».
Возвращение в Континентальную хоккейную лигу сложилось для Кравцова неудачно: в 11 матчах он набрал 3 (1+2) очка, заработав показатель полезности «–4», и вскоре попал в запас, после чего российский форвард вернулся в расположение системы «Рейнджерс». В АХЛ Кравцов сыграл 39 матчей, записав в актив 15 (6+9) очков.
- 20 сентября 2020
-
17:25
-
17:19
-
16:53
-
16:48
-
16:20
-
15:37
-
15:05
-
14:36
-
14:02
-
13:31
-
13:15
-
12:51
-
12:20
-
11:59
-
11:29
-
11:01
-
10:45
-
10:27
-
10:14
-
10:02
-
09:46
-
09:30
-
09:30
-
09:02
-
08:46
-
08:30
-
08:11
-
08:00
-
07:33
-
07:16
-
07:00
-
06:41
-
06:25
-
06:04
-
06:00