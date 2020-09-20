«Трактор» — «Амур»: Кравцов продлил голевую серию до четырёх матчей

Челябинский «Трактор» и хабаровский «Амур» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Идёт третий период, счёт ─ 4:0 в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Четвёртую шайбу хозяев на 18-й минуте второго периода забросил Виталий Кравцов, доведя свою голевую серию до четырёх матчей. У него это уже шестой гол в сезоне.

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Напомним, прошлым летом 20-летний Кравцов отправился за океан, перейдя в систему «Рейнджерс». Однако нападающему не удалось пробиться в основную команду, после чего он временно вернулся в челябинский «Трактор».

Возвращение в Континентальную хоккейную лигу сложилось для Кравцова неудачно: в 11 матчах он набрал 3 (1+2) очка, заработав показатель полезности «–4», и вскоре попал в запас, после чего российский форвард вернулся в расположение системы «Рейнджерс». В АХЛ Кравцов сыграл 39 матчей, записав в актив 15 (6+9) очков.