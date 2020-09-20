Гол Макеева в овертайме принёс «Автомобилисту» победу в домашнем матче с «Авангардом»

«Автомобилист» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:3 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

Победную шайбу в овертайме забросил Алексей Макеев. Самым результативным игроком в составе «Автомобилиста» стал Чарльз Дженовей, в активе которого 2 (1+1) очка. Дубль у «Авангарда» оформил Корбан Найт.

У екатеринбургского клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» дома встретится с подольским «Витязем», а «Авангард» проведёт домашний матч с «Ак Барсом». Обе встречи состоятся 22 сентября.