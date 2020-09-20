Гол Макеева в овертайме принёс «Автомобилисту» победу в домашнем матче с «Авангардом»
«Автомобилист» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:3 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.
Победную шайбу в овертайме забросил Алексей Макеев. Самым результативным игроком в составе «Автомобилиста» стал Чарльз Дженовей, в активе которого 2 (1+1) очка. Дубль у «Авангарда» оформил Корбан Найт.
У екатеринбургского клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» дома встретится с подольским «Витязем», а «Авангард» проведёт домашний матч с «Ак Барсом». Обе встречи состоятся 22 сентября.
КХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Найт – 21:18' (5x4) 1:1 Мамкин (Плэтт) – 32:12' (5x5) 2:1 Дженовей (Куликов) – 42:11' (5x5) 2:2 Найт (Хохлачёв) – 47:45' (5x4) 2:3 Емелин (Семёнов) – 51:25' (5x5) 3:3 Бочаров (Березин, Трямкин) – 57:03' (5x5) 4:3 Макеев (Дацюк, Дженовей) – 62:56' (3x3)
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