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«Трактор» дома разгромил «Амур», забросив пять шайб

«Трактор» дома разгромил «Амур», забросив пять шайб
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась с разгромным счётом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Дубль в составе победителей оформил Алексей Бывальцев. По два балла за результативность также набрали: Виталий Кравцов (1+1), Ник Бэйлен (1+1) и Томаш Гика (0+2). Свой первый шат-аут в сезоне оформил Роман Вилл.

У челябинского клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Трактор» проведёт домашний матч с «Северсталью». Обе встречи состоятся 22 сентября.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Бывальцев (Пилут, Оберг) – 00:51' (5x5)   2:0 Бывальцев – 15:17' (4x5)   3:0 Седлак (Манухов, Калинин) – 33:51' (4x4)   4:0 Кравцов (Гика, Бэйлен) – 37:06' (5x5)   5:0 Бэйлен (Гика, Кравцов) – 53:20' (5x4)
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