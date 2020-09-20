«Трактор» дома разгромил «Амур», забросив пять шайб

«Трактор» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась с разгромным счётом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Дубль в составе победителей оформил Алексей Бывальцев. По два балла за результативность также набрали: Виталий Кравцов (1+1), Ник Бэйлен (1+1) и Томаш Гика (0+2). Свой первый шат-аут в сезоне оформил Роман Вилл.

У челябинского клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Трактор» проведёт домашний матч с «Северсталью». Обе встречи состоятся 22 сентября.