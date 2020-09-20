Брагин не сможет руководить СКА со скамейки в матче с «Торпедо»

Главный тренер СКА Валерий Брагин не сможет руководить командой в матче регулярного чемпионата с нижегородским «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

«Валерий Брагин немного простудился, сегодня на матче исполнять обязанности главного тренера будет Андрей Козырев», — говорится в сообщении клуба.

Кроме того, в заявку «армейцев» не попали Линден Вей и Динар Хафизуллин. Второй матч кряду у СКА пропустят Василий Токранов и Эмиль Галимов.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.