Брагин не сможет руководить СКА со скамейки в матче с «Торпедо»
Главный тренер СКА Валерий Брагин не сможет руководить командой в матче регулярного чемпионата с нижегородским «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
«Валерий Брагин немного простудился, сегодня на матче исполнять обязанности главного тренера будет Андрей Козырев», — говорится в сообщении клуба.
Кроме того, в заявку «армейцев» не попали Линден Вей и Динар Хафизуллин. Второй матч кряду у СКА пропустят Василий Токранов и Эмиль Галимов.
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
Вайсфельд: Аскаров может стать вратарём № 1 в СКА, несмотря на молодость
- 20 сентября 2020
-
19:06
-
18:55
-
18:18
-
18:08
-
17:48
-
17:25
-
17:19
-
16:53
-
16:48
-
16:20
-
15:37
-
15:05
-
14:36
-
14:02
-
13:31
-
13:15
-
12:51
-
12:20
-
11:59
-
11:29
-
11:01
-
10:45
-
10:27
-
10:14
-
10:02
-
09:46
-
09:30
-
09:30
-
09:02
-
08:46
-
08:30
-
08:11
-
08:00
-
07:33
-
07:16
Партнерский контент