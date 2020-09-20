«Сочи» подколол «Ак Барс» из-за ошибки с флагом России
Пресс-служба «Сочи» подколола «Ак Барс» из-за ошибки с флагом России. На «Татнефть-Арене» в Казани перед матчем с южанами на кубе был показан флаг с неправильным порядком цветов.
«Мы изменили стиль формы, но остались верны российскому флагу», — написала пресс-служба «Сочи» в «Инстаграме».
Недавно «Сочи» представил новую форму. Все три комплекта оказались очень похожими на форму «Шаркс», что не осталось незамеченным и калифорнийским клубом. «Сан-Хосе» опубликовал на своей странице в «Твиттере» фотографии новой экипировки «леопардов», сопроводив пост задумчивым смайлом. Таким образом американский клуб намекнул на схожесть игровых джерси команд.
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«Ак Барс» в «Твиттере» — о «Сочи»: сегодня играем с «Сан-Хосе Шаркс»
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