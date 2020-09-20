«Динамо» М — «Спартак»: Яшкин визором забросил шайбу в ворота Беспалова
Московское «Динамо» и «Спартак» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Завершился первый период, счёт ─ 2:0 в пользу подопечных Владимира Крикунова.
На 14-й минуте счёт открыл форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин, ему удалось визором отправить шайбу в ворота Никиты Беспалова. У форварда эта шайба стала шестой в сезоне. В эпизоде ему ассистировали Юусо Хиетанен и Михал Чайковски.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Первый этап нового сезона продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021-го, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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