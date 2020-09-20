Московское «Динамо» забросило пять безответных шайб «Спартаку» в матче КХЛ
Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева» в Москве и завершилась с разгромным счётом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
Дубль в составе победителей оформил Владимир Брюквин. Шайбы у «Динамо» также забросили Дмитрий Яшкин, Михал Чайковски и Оскар Линдберг. Два очка набрал Теэму Пулккинен (0+2).
У «Динамо» эта победа стала четвёртой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ бело-голубые 24 сентября в гостях встретятся с «Сочи», а «Спартак» 26 сентября проведёт домашний матч с хабаровским «Амуром».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
КХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2020, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 0
Спартак
Москва
1:0 Яшкин (Хиетанен, Чайковски) – 13:34' (5x4) 2:0 Брюквин (Григорьев, Ефремов) – 14:08' (5x5) 3:0 Чайковски (Пулккинен, Линдберг) – 29:47' (5x5) 4:0 Линдберг (Кагарлицкий, Пулккинен) – 33:00' (5x5) 5:0 Брюквин – 51:08' (5x5)
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