Московское «Динамо» забросило пять безответных шайб «Спартаку» в матче КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева» в Москве и завершилась с разгромным счётом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Дубль в составе победителей оформил Владимир Брюквин. Шайбы у «Динамо» также забросили Дмитрий Яшкин, Михал Чайковски и Оскар Линдберг. Два очка набрал Теэму Пулккинен (0+2).

У «Динамо» эта победа стала четвёртой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ бело-голубые 24 сентября в гостях встретятся с «Сочи», а «Спартак» 26 сентября проведёт домашний матч с хабаровским «Амуром».

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