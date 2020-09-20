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Воеводин: «Торпедо» играло ничуть не хуже СКА, маленько не повезло

Воеводин: «Торпедо» играло ничуть не хуже СКА, маленько не повезло
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий нижегородского «Торпедо» Данил Воеводин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:2).

«Играли ничуть не хуже, маленько не повезло. Хорошая игра, боевая. Сейв Аскарова на мне? Хорошо убрал, немного щиток не перекинул. Не ожидал, что вратарь вытащит, думал, просто в угол заведу. Аскаров хорошо сыграл, молодец», — передаёт слова Воеводина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в «Твиттере».

У нижегородского клуба это поражение стало четвёртым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 22 сентября в гостях встретится с рижским «Динамо», а СКА 23 сентября проведёт домашний матч с «Сибирью».

СКА обыграл «Торпедо» в домашнем матче КХЛ
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