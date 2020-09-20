Светлаков и Незлобин наблюдали, как «Динамо» задавило «Спартак». Лучшие фото с матча

20 сентября в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» уверенно разгромило «Спартак». Встреча завершилась со счётом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) в пользу команды Владимира Крикунова.
Дубль в составе победителей оформил Владимир Брюквин. Шайбы у «Динамо» также забросили Дмитрий Яшкин, Михал Чайковски и Оскар Линдберг. Два очка набрал Теэму Пулккинен (0+2).
У «Динамо» эта победа стала четвёртой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ бело-голубые 24 сентября в гостях встретятся с «Сочи», а «Спартак» 26 сентября проведёт домашний матч с хабаровским «Амуром».
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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