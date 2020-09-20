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Крикунов – о 5:0: «Динамо» не могло снова проиграть «Спартаку» на домашнем льду

Крикунов – о 5:0: «Динамо» не могло снова проиграть «Спартаку» на домашнем льду
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:0).

«Понятно, что это был матч с принципиальным соперником. Готовились к этой игре, но начали всё равно не очень, получили два удаления. Хорошо, что сумели выстоять. Это и помогло нам в сегодняшнем матче. Забили один гол, потом второй, стало уже полегче. Молодцы ребята, отработали хорошо. Мы проиграли первую игру «Спартаку» дома и не могли снова проиграть им на домашнем льду, потому что дальше нас ждут две встречи в гостях.

Звено Кагарлицкого с легионерами забило два гола. Тоже неплохо. Посмотрим, как дальше будет. Поживём — увидим. Это был только первый матч у них. Сложно сказать, вышли ли легионеры на свои обороты. Там нужен третий форвард, который будет хорошо работать вместе с ними, тогда и посмотрим на них.

Игра «Динамо» ещё не оптимальна. Моментами бывает, что хорошо выглядим. Но нам есть над чем работать. Кузнецов у нас сейчас хорошо выглядит на тренировках. Ничего страшного здесь нет. Сегодня можно было и выпустить его на 10 минут», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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