Варнаков — о матче со СКА: так бывает, что даже при хорошей игре что-то не получается

Нападающий «Торпедо» Михаил Варнаков прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:2).

«Забили на одну меньше. Имели все шансы сравнять, так сложилось, надо было реализовать свои моменты, вот и всё.

В спорте так бывает, что даже при хорошей игре что-то не получается. Рецепт один – пробовать, стараться, искать и искать. Ситуация меняется только таким способом. Моменты есть, значит, есть игра. Надо цеплять свою игру, она пойдёт, никуда не денется.

Какой может быть особенный настрой на СКА? Все игры важные, за всех дают по два очка. Настрой серьёзный, как и на любого соперника. Хотели взять очки, но не получилось», — передаёт слова Варнакова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.