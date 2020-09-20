Форвард СКА Эмиль Галимов пропустил матч с «Торпедо» из-за аппендицита

Тренер СКА Андрей Козырев рассказал о состоянии нападающих Линдена Вея и Эмиля Галимова, которые не попали в заявку «армейцев» на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:1).
«У Галимова аппендицит. У Вея небольшое повреждение. У нас небольшие травмы у ребят», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
У нижегородского клуба это поражение стало четвёртым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 22 сентября в гостях встретится с рижским «Динамо», а СКА 23 сентября проведёт домашний матч с «Сибирью».
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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