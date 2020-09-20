Якимов: отсутствие тренера сказывается, но в раздевалке СКА договорился сыграть за Брагина

Нападающий СКА Богдан Якимов дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:1).
«Обоюдоострая игра, от ножа. Ребята отдали все силы. Рад, что удалось победить в таком нелёгком поединке. Считаю, что наше звено (с Владиславом Цицюрой и Василием Подколзиным) прибавляет. Сегодняшнюю игру можно занести в актив. У нас было три-четыре хороших момента. Просто подвела реализация. Надо забить и мы будем приносить команде ещё больше пользы.
Отсутствие главного тренера всегда сказывается. Но мы в раздевалке перед матчем договорились, что сыграем за него. Получается, что я попал в когорту более взрослых ребят. Но у нас перспективная молодёжь, с ней нет проблем», — передаёт слова Якимова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 20 сентября 2020
-
22:04
-
21:56
-
21:46
-
21:39
-
20:53
-
20:51
-
20:46
-
20:43
-
20:34
-
20:28
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:18
-
20:15
-
19:53
-
19:46
-
19:37
-
19:20
-
19:06
-
18:55
-
18:18
-
18:08
-
17:48
-
17:25
-
17:19
-
16:53
-
16:48
-
16:20
-
15:37
-
15:05
-
14:36
-
14:02
-
13:31
-
13:15