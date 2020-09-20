Якимов: отсутствие тренера сказывается, но в раздевалке СКА договорился сыграть за Брагина

Нападающий СКА Богдан Якимов дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:1).

«Обоюдоострая игра, от ножа. Ребята отдали все силы. Рад, что удалось победить в таком нелёгком поединке. Считаю, что наше звено (с Владиславом Цицюрой и Василием Подколзиным) прибавляет. Сегодняшнюю игру можно занести в актив. У нас было три-четыре хороших момента. Просто подвела реализация. Надо забить и мы будем приносить команде ещё больше пользы.

Отсутствие главного тренера всегда сказывается. Но мы в раздевалке перед матчем договорились, что сыграем за него. Получается, что я попал в когорту более взрослых ребят. Но у нас перспективная молодёжь, с ней нет проблем», — передаёт слова Якимова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.