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Якимов: отсутствие тренера сказывается, но в раздевалке СКА договорился сыграть за Брагина

Якимов: отсутствие тренера сказывается, но в раздевалке СКА договорился сыграть за Брагина
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Богдан Якимов дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:1).

«Обоюдоострая игра, от ножа. Ребята отдали все силы. Рад, что удалось победить в таком нелёгком поединке. Считаю, что наше звено (с Владиславом Цицюрой и Василием Подколзиным) прибавляет. Сегодняшнюю игру можно занести в актив. У нас было три-четыре хороших момента. Просто подвела реализация. Надо забить и мы будем приносить команде ещё больше пользы.

Отсутствие главного тренера всегда сказывается. Но мы в раздевалке перед матчем договорились, что сыграем за него. Получается, что я попал в когорту более взрослых ребят. Но у нас перспективная молодёжь, с ней нет проблем», — передаёт слова Якимова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА обыграл «Торпедо» в домашнем матче КХЛ
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