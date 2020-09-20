Марченко — о голе: казалось, до ворот километра три. Вышел без особой надежды, не целился

Нападающий СКА Кирилл Марченко дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:1).
«Хорошая игра, соперник вышел тоже заряженным. Играли в активный хоккей, было много моментов в обе стороны. Так сложилось, что дожали, большинство сыграло, выиграли.
Мой гол? Иван молодец, хладнокровно начал атаку, сыграл как защитник, потом Лукас скинул в край. Мне казалось, до ворот ещё километра три, а там, оказывается… Да закрыл глаза и бросил. Шутка, ну как обычно бывает – вышел без особой надежды, не думал, не целился. Просто бросил, и залетело.
Думали, что может быть онлайн-установка, но не было. Андрей Леонидович взял на себя роль главного тренера и справился с ней.
Молодых ребят новичков поддержали, сказали, чтобы не было лишних переживаний, что надо выходить и получать удовольствие. Парни молодчики, хорошо сыграли, рады за них», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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