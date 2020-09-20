Светлов: легионеры «Амура» уже в Хабаровске, мы их увидим в ближайшее время

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (0:5).

«Сегодня у нас не всё получалось, как мы хотели. На это есть свои причины. Но мне понравилось то, что мы играли до конца. При таком счёте не развалились, а сражались. Мы будем работать, и я обещаю, что в ближайшее время «Амур» улучшит свою игру. Желание у игроков есть. Я прилетел вчера поздно вечером. Конечно, всё, что должен был, не смог донести до ребят. Но тем не менее что-то мы попробовали, что-то обговорили. Есть свои проблемы, потому что были травмы, болезни. Оставляет желать лучшего наше функциональное состояние, не хватает остроты, движения. Но это поправимо.

Денис Голубев травму получил, а у Валентина Пьянова пришли положительные результаты при анализе на коронавирус. У Евгения Аликина тоже не совсем идеальные результаты на коронавирус. Александр Кузнецов, похоже, получил травму по ходу встречи. Он поехал в больницу делать рентген.

У Наиля Якупова настроение и движение были неплохие. Есть вопросы к общему состоянию команды. Но это поправимо. Легионеры уже в Хабаровске, в понедельник должны получить допуск на работу, и в ближайшее время мы их увидим», — приводит слова Светлова пресс-служба КХЛ.